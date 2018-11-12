Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İtalyanlara göre Ozan Kabak Serie A devlerinin radarında

İtalyan basını, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak ile Milan, Inter ve Roma'nın ilgilendiğini iddia etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de radarına girdi.

İtalyan Tutto Mercato sitesinin iddiasına göre Inter'in ardından Milan ve Roma takımları da Ozan Kabak'ın peşine düştü.

MONCHI'NİN YENİ GÖZDESİ

Inter'in Ozak Kabak ile geçtiğimiz haftalarda ilgilenmeye başladığı ancak Ozan yarışında Inter'in tek olmadığı belirtildi. Serie A'dan Milan ve Roma'nın da Ozan ile ilgilendiği, özellikle Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Ozan Kabak'ı yakından izlediği iddia edildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray'ın genç stoper için pazarlığı en az 20 milyon eurodan başlatacağı, daha düşük bir miktarı kabul etmeyeceği ileri sürüldü.

İtalyan takımı Inter dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki scoutlar, Galatasaray'ın Schalke ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Ozan Kabak'ı izlemiş ve genç futbolcuya geçer not vermişlerdi.

''CANNAVARO'YU MU GÖRDÜM?''

Schalke maçında Ozan'ı izleyen scoutlar, şu yorumları yapmışlardı;

-Fabio Galante (İnter scout'ı): Hangi oyuncu için geldiğimi biliyorsunuz. Cannavaro'yu gördüm mü? Bu da bana ve kulübüme kalsın.

-Ze Roberto (Alman Kick&Run scout'ı): Her menajerlik şirketinin çalışmak isteyeceği bir oyuncuyu bana soruyorsunuz.

-Victor Manas (Arsenal analisti); Şampiyonlar Ligi seviyesine gelmiş her oyuncu değerlidir. Evet 43 numara da analiz listemizde...

-Cyrille Domoraud (Fildişili menajer); 18 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir genç, doğru kararlar verirse benden çok daha büyük bir kariyeri olabilir.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
2 bin 500 liralık komisyon kavgasında inanılmaz görüntüler

2 bin 500 liralık komisyon kavgasında inanılmaz görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA