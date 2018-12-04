İtalyanlara göre Stefano Okaka Beşiktaş'a geliyor
Elindeki forvetlerden istediği verimi alamayan Beşiktaş’ın, Watford’dan Okaka için kontak kurduğu belirtildi.
Watford takımında oynayan Stefano Okaka ile Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edildi. İngiliz ekibiyle 2021’e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki santrfor için siyah-beyazlıların kontak kurduğu iddia edildi.
Gianluca di Marzio’ya göre Fransız ekibi Monaco da futbolcuyu istiyor ancak Beşiktaş’ın önde olduğu belirtildi. Watford’da forma şansı bulamayan futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılmasının kesin olduğu ifade edildi.
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