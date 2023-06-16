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Spor

İtalyanlardan bomba iddia! Fatih Terim geri dönüyor

Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın efsane ismi Fatih Terim geri dönüyor. İtalyan medyasına göre başarılı teknik direktör Fatih Terim yeni bir takım ile anlaşmak üzere. DEneyimli teknik adam çalıştırıcılığa geri dönüyor. İşte detaylar....

16 Haziran 2023 Cuma 21:13 - Güncelleme:
İtalyanlardan bomba iddia! Fatih Terim geri dönüyor
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Galatasaray'dan ayrılması ile bir daha takım çalıştırmayan efsane teknik adam Fatih Terim için İtalyan basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

FATİH TERİM SICAK BAKIYOR

İtalyan spor basınının güvenilir kaynaklarından Di Marzio'nun haberine göre, Fatih Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü olmak için önde gelen adaylardan biri olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan federasyonu ile Terim arasında temasların olduğu vurgulandı. 69 yaşındaki teknik adamın, bu görüşmelerde Suudi Arabistan'daki görevi üstlenmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.

SON KARAR BEKLENİYOR

Suudi Arabistan'ın teknik direktör için başka adaylarının da olduğu ve federasyonun son kararını vereceği kaydedildi.

FATİH TERİMİN KARİYERİ

Başarılı teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray ile 8 Spor Toto Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası ve 1 de UEFA Kupaıs kazanma başarısı gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı Türkiye A Milli takımı ile de bir kez Avrupa şampiyonası 3. lüğü yaşamıştı.

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