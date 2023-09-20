İtalyanlardan Inter'e Dzeko eleştirisi

Fenerbahçe'nin yeni transferi attığı goller ve sahada sergilediği futbolla büyük beğeni topluyor.

Inter'den transfer edilen Boşnak yıldız, sahada kaldığı her an kalitesini konuşturuyor.

DZEKO'NUN YERİ DOLMADI

Dzeko ile yollarını ayıran Inter, bu sezon yaptığı transferlerinden beklenen katkıyı alamadı.

Dzeko'nun yerine alınan Arnautovic'in bekletinlerin altında kaldığına vurgu yapılan haberde; "Inter, Dzeko'yu ocak ayında almak için Türklere yalvaracak" denildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de şu ana kadar 8 karşılaşmaya çıkan Dzeko 6 gol, 5 asitlik performans sergiledi.