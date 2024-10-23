Çizme basını, Roma ve Inter gibi İtalyan devlerini çalıştırması sebebiyle yakından takip ettiği Jose Mourinho ile ilgili analizlerine devam ediyor... İtalyan spor medyasının önde gelen kuruluşlarından Calciomercato, Portekizli hocanın Türkiye macerasıyla ilgili derleme bir haber yaptı.

Ünlü çalıştırıcının Fenerbahçe'deki başlangıcına 'fiyasko' yorumu yapılan haberde, geçen seneki puan tablosundan geride kalınmasına vurgu yapıldı. Haberde, "Türk tarzı Jose Mourinho, en çok hakemlerle ilgili yaptığı dramatik protestolarla öne çıktı. Bu tepkiler basınla arasını açmaya yetti ve 'Ağlayan birisi' şakaları hızla artmaya başladı. Son olarak son dakikalarda Fenerbahçe'ye gol atan Samsunsporlu oyuncu Soner Aydoğdu da 'ağlama sevinci' yaparak Portekizli'ye taş attı" ifadelerine yer verildi.