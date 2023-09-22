Sezona ligde 4'te 4 ile giren Inter yoluna kayıpsız devam ediyor. Bu maçların hepsinde ilk 11'de görev alan Hakan Çalhanoğlu, takımın oyun aklı konumunda.

İtalyan basınında yer alan haberde yıldız orta sahanın takıma etkisi ile alakalı ilginç bir veriye değinildi. Milli oyuncunun forma giydiği maçlarda Inter, %68'lik bir galibiyet yüzdesine sahip oldu. Hakan'ın forma giymediği maçlarda ise bu oran %33'e kadar düşüyor.

"BİR YÖNETMEN GİBİ..."

Haberde başarılı oyun kurucu için övgü dolu sözler sarf edilirken "Brozovic'in ayrılığı sonrası takımın anahtarının ona verilmiş olması tesadüf değil. O bütün takımı birbirine bağlayabilen çok yönlü bir yönetmen gibi oynuyor" yorumu yapıldı.

Ayrıca milli oyuncunun o bölgede takımda en iyisi olduğu ve oynamadığı maçlarda mavi siyahlı kulübün sıkıntı çekmesinin de normal olduğuna değinildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda çoğunlukla 6 numara pozisyonunda oynayan Çalhanoğlu, sezonu 4 gol ve 8 asist ile tamamladı.