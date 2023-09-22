İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1686
  • EURO
    28,9658
  • ALTIN
    1681.73
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyanlar övgü yağdırdı! Hakan Çalhanoğlu olmadan takım oynamıyor
Spor

İtalyanlar övgü yağdırdı! Hakan Çalhanoğlu olmadan takım oynamıyor

Serie A takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oynayamadığı maçlarda yokluğunu fazlasıyla hissettiriyor. Son olarak sakatlığından dolayı Real Sociedad ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçını kaçıran yıldız orta sahanın yokluğunda, Milano ekibi galip gelemedi.

22 Eylül 2023 Cuma 19:20 - Güncelleme:
İtalyanlar övgü yağdırdı! Hakan Çalhanoğlu olmadan takım oynamıyor
ABONE OL

Sezona ligde 4'te 4 ile giren Inter yoluna kayıpsız devam ediyor. Bu maçların hepsinde ilk 11'de görev alan Hakan Çalhanoğlu, takımın oyun aklı konumunda.

İtalyan basınında yer alan haberde yıldız orta sahanın takıma etkisi ile alakalı ilginç bir veriye değinildi. Milli oyuncunun forma giydiği maçlarda Inter, %68'lik bir galibiyet yüzdesine sahip oldu. Hakan'ın forma giymediği maçlarda ise bu oran %33'e kadar düşüyor.

"BİR YÖNETMEN GİBİ..."

Haberde başarılı oyun kurucu için övgü dolu sözler sarf edilirken "Brozovic'in ayrılığı sonrası takımın anahtarının ona verilmiş olması tesadüf değil. O bütün takımı birbirine bağlayabilen çok yönlü bir yönetmen gibi oynuyor" yorumu yapıldı.

Ayrıca milli oyuncunun o bölgede takımda en iyisi olduğu ve oynamadığı maçlarda mavi siyahlı kulübün sıkıntı çekmesinin de normal olduğuna değinildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda çoğunlukla 6 numara pozisyonunda oynayan Çalhanoğlu, sezonu 4 gol ve 8 asist ile tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.