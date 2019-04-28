İtalyanlardan sonra İngilizler de Dorukhan'ın peşine düştü
SİYAH-Beyazlılar’ın parlayan yıldızı Dorukhan Toköz, Avrupa transfer piyasasında paylaşılamayan isim haline geldi.
22 yaşındaki milli orta saha oyuncusu için İtalyan devi AS Roma’nın ardından Premier Lig ekiplerinden Watford da talip oldu. İngilizler, Beşiktaş yönetimiyle sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor. Fikret Orman yönetiminin sözleşmesinde iyileştirmeye gitmeyi düşündüğü futbolcuyu 15-20 milyon eurodan aşağı satmayı istemediği kaydedildi.
(Gunes)
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