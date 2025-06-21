İtalyan basınına göre; Beşiktaş'ın yollamak istediği Immobile için en ciddi takım Bologna. Milan ise arka planda kaldı. Dzeko ile anlaşan Fiorentina'nın da hamle yapma ihtimali yok değil.

Sezon başında Lazio'dan Beşiktaş'a gelen fakat yeterli performansı gösteremeyen Ciro Immobile, gözden çıkartıldı. Oyuncuya 'takım bul' diyen Siyah-Beyazlılar, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Immobile ise yeniden Çizme ekiplerinin radarına girdi. Bu takımlar arasında ön plana çıkan Bologna oldu. Corriere dello Sport'a göre; Milan da Ciro'yu istiyor fakat önce listedeki diğer isimlere yönelecek. Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fiorentina, Moise Kean'ın ayrılması durumunda Ciro Immobile için de hamle yapabilir. İtalya U21 Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Devis Mangia, Ciro Immobile hakkında çıkan Milan iddialarını değerlendirdi. Ciro'nun İtalya'da her zaman müthiş performans gösterdiğini belirten Mangia, "İtalya'da her zaman çok iyi işler yaptı. Geri dönerse kesinlikle kaldığı yerden devam edecektir. Kimliği ne olursa olsun" ifadelerini kullandı.