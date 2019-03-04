İtici güç Valbuena

YANAL’IN göreve başlamasından sonra yeniden forma giymeye başlayan Mathieu Valbunena, Kanarya’nın uğurlu ayağı oldu. Fransız futbolcunun bu sezon gol ya da asist ile skora katkı yaptığı maçlarda Fenerbahçe hiç mağlup olmadı. Valbuena 6 maçta 1 gol ve 6 asistlik katkı verirken, Sarı-Lacivertliler bu mücadelelerin 2’sini kazandı, 4’ünde berabere kaldı.

SON 2 MAÇTA FARK ETTİRDİ

Bu sezon 28 puan toplayan Fenerbahçe, Valbunea’nın skora katkı yaptığı maçlarda 10 puan aldı. Valbunea ile maç başına 1.66 puan toplayan Kanarya, yıldız futbolcunun etkili olamadığı ya da oynamadığı karşılaşmalarda ise 18 puan alırken, maç başına 1 puanda kaldı. Valbuena özellikle son Beşiktaş derbisi (3-3) ve Rize maçında (3-2) etkisini hissettirdi.

YANAL’IN GÖZDESİ OLDU

Savunmaya fazla yardımcı olmadığı için geçen sezon Aykut Kocaman, bu sezon da Cocu tarafından ikinci plana itilen Valbuena, Yanal ile yeniden kendini buldu. Ersun Hoca’nın hücumdaki tıkanıklığı Fransız oyuncu ile gidermeye çalışırken, savunmadaki aksaklığı ise diğer oyuncularla gidererek, takımda bir denge sağlamaya çalıştığı ifade edildi.