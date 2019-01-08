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Ivan Marcano Galatasaray'da oynamayı reddetti

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Roma'nın İspanyol stoperi Ivan Marcano, sarı kırmızılı takımdan gelen transfer teklifini kabul etmedi.

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Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber geldi.

İtalyan basınının haberine göre, Serie A takımlarından Roma'nın formasını giyen 31 yaşındaki İspanyol stoper Ivan Marcano, Galatasaray'dan gelen teklifi uzun bir süre düşündükten sonra kabul etmedi.

Sezon başında Porto'dan bedelsiz transfer edilen Marcano, Roma'da süre alamamaktan şikayetçiydi. Tecrübeli defans oyuncusu, bu sezon Roma'da sadece 5 maça çıkabildi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALAMA TEKLİFİ YAPILMIŞTI

Marcano'yu özellikle Fatih Terim'in istediği ve İspanyol oyuncuya sezon sonuna kadar kiralık teklifi yapıldığı iddia edilmişti.

(Sporx)

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