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Spor

Ivan Perisic'in yeni adresi belli oldu!

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, son olarak Hajduk Split forması giyen Hırvat futbolcu Ivan Perisic ile anlaşmaya vardı. Hollanda ekibi, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

18 Eylül 2024 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
Ivan Perisic'in yeni adresi belli oldu!
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PSV Eindhoven, Ivan Perisic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Hırvat futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Perisic, transferinin açıklanmasının ardından, "Serbest oyuncu olduğumdan bu yana böyle bir seçenek bekliyordum; kendimi rahat hissedeceğim ve kupalar kazanabileceğim bir kulüp ve ortam. Eski takım arkadaşım Denzel Dumfries'ten tavsiye istedim ve bu da beni PSV'nin doğru adım olduğuna dair ikna etti. Elimden geleni yapmak ve kupalar, başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Perisic, son olarak ülkesi Hırvatistan'dan Hajduk Split'in formasını giymişti.

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