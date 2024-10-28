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Spor

Ivo Grbic: Kazanarak devam etmek istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kalecisi Ivo Grbic, kazanarak devam etmek istediklerini söyledi.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Ivo Grbic: Kazanarak devam etmek istiyoruz
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Çaykur Rizespor kalecisi Ivo Grbic, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son iki haftada alınan galibiyetin olumlu yansımalarını yaşadıklarını belirtti.

Kazanınca her şeyin çok daha iyi olduğunu dile getiren Grbic, şunları kaydetti:

"20 yıldır futbolun içerisindeyim ve kazanmak her şeyden önemli. Kariyerimin önceki yıllarında büyük kulüplerde oynadım. Bu kulüplerde her zaman kazanmayı bizlere aşıladılar. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi vermek istiyoruz. Sahada daha iyisini vermek için çalışıyoruz. Son iki haftada iyi hazırlanarak sahaya güzel sonuçlar yansıttık. Bunu devam ettirmek istiyoruz."

Grbic, takım performansının arttığını belirterek, "Özellikle iyi savunma yaptığımız maçlarda benim de performansım artıyor. Biz iyi savunma yapmaya, her top için savaşmaya devam ettiğimiz sürece daha iyi sonuçlar gelecektir. Bunu da son iki maçta yaptık." diye konuştu.

Çok sıkı çalışan bir takım olduklarını aktaran Grbic, "Hocamızın fikirlerini sahaya yansıtmaya çalışan bir takım var. Süper Lig iyi bir lig. Bazen sonuçlar istediğiniz gibi olmuyor. Benim takımda gördüğüm her zaman konsantre bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve hocamızın isteklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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