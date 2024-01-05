Ivo Vieira: Geriden gelerek 1 puan aldığımız için mutluyuz

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu karşılaşmada 2-0 geriye düşen Pendikspor, 5 dakikada içerisinde bulduğu 2 golle zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, geriden gelerek deplasmanda önemli bir puan kazandıklarını söyleyerek, "Bugün zor bir maç oynadık. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Beklemediğimiz 2 gol yedik. Tabi bu bizi mutsuz etti. Oyuncularım maçı bırakmadılar. Devam ettiler ve iyi mücadele ettik. İki gol bulup 1 puan aldık. Belki bir gol daha bulup öne geçebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geriden gelerek 1 puan aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.