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Spor

Ivo Vieira: İlk yarı daha organizeydik

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 2-0 yenilen Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Vieira, ilk yarı daha organize bir oyun oynadıklarını dile getirdi.

IHA2 Aralık 2023 Cumartesi 21:58 - Güncelleme:
Ivo Vieira: İlk yarı daha organizeydik
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Galatasaray'a karşı ilk yarıda daha organize oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor evinde mücadele ettiği Galatasaray'a 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Zor bir takıma karşı, zor bir maç oynadık. İlk yarı oyunu tuttuk. İlk yarı daha organizeydik. Bununla beraber pozisyonlar da bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık. Maalesef iki gol yedik. Sonuç olarak Galatasaray kazandı. İyi bir takıma karşı oynadık. Şimdi artık önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu.

Öte yandan Pendikspor oyuncusu Arnaud Lusamba, Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.

Arnaud Lusamba yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz bugün büyük bir takıma karşı oynadık. Elimizden geleni yaptık. Sahada onları durdurup kontrataklarla şans aradık ama değerlendiremedik. İkinci yarı Galatasaray çok fazla pozisyon buldu. Büyük takımlara karşı bu kadar pozisyon verirseniz golle sonuçlanır elbette..."

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