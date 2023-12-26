İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1824
  • EURO
    32,0267
  • ALTIN
    1926.23
  • BIST100
    7264.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ivo Vieira: İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum
Spor

Ivo Vieira: İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, 4 maç sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek “İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum” dedi.

IHA26 Aralık 2023 Salı 00:11 - Güncelleme:
Ivo Vieira: İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 4 maç sonra kazanmaları takıma devre arası öncesi moral olduğunu aktaran Ivo Vieira, "Geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadık. Bunun karşılığında beraberlik golünü bulduk. Maçın sonuna doğru galibiyet golünü de atabilirdik. İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Ligde kalmak istiyoruz. İkinci yarıda daha fazla çalışacağız. Puan tablosunda daha üst sıralara çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

  • Pendikspor
  • Teknik Direktör
  • Ivo Vieira

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.