Ivo Vieira: İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 4 maç sonra kazanmaları takıma devre arası öncesi moral olduğunu aktaran Ivo Vieira, "Geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadık. Bunun karşılığında beraberlik golünü bulduk. Maçın sonuna doğru galibiyet golünü de atabilirdik. İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Ligde kalmak istiyoruz. İkinci yarıda daha fazla çalışacağız. Puan tablosunda daha üst sıralara çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.