İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2773
  • EURO
    32,952
  • ALTIN
    1975.26
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ivo Vieira: Oyuncularım sonuna kadar savaştılar
Spor

Ivo Vieira: Oyuncularım sonuna kadar savaştılar

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Kasımpaşa maçının zor bir karşılaşma olduğunu söyleyerek, “Oyuncularım maçı bırakmadılar ve sonuna kadar savaştılar” dedi.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 00:55 - Güncelleme:
Ivo Vieira: Oyuncularım sonuna kadar savaştılar
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Pendikspor, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya bakıldığında zor bir maç olduğunu ifade eden Ivo Vieira, "Maça baktığımız zaman zor bir maçtı. 2 kez geriye düşmemize rağmen beraberlik sağladık. Oyuncularım maçı bırakmadılar ve sonuna kadar savaştılar. Sonunda da bulduğumuz bir golle galip geldik. Oyuncularımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2-3 TRANSFER DAHA BİZİ DAHA GÜÇLÜ YAPACAK"

Takıma yeni katılan Umut Nayir ve Mame Thiam'ın performansının sorulması üzerine Vieira, "2 tane transferimiz geldi. Arkadaşlar takımlarına yardımcı olmak için geldiler. Bunları da bu zamana kadar yapıyorlar, gerçekleştiriyorlar. 2,3 transfer daha bizi daha güçlü yapacak. Birkaç transfer daha ligde tutulur hale gelerek, puan tablosunda daha üst sıralara yükselen bir takım olmamızın yoluna açacak" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.