İzlanda Andorra önünde hata yapmadı

EURO 2020 elemelerinde grubumuzda oynanan önemli maçta İzlanda kendi evinde Andorra’yı 2-0 mağlup etti. Golleri Arnor Sigurdsson ve Kolbeinn Sigthorsson kaydetti. 73’te Gylfi Sigurdsson penaltı kaçırdı. Gruptaki diğer karşılaşmada, Arnavutluk, rakip sahada Moldova’yı 4-0 ile geçti. Sonuçlar: A Grubu: Kosova-Karadağ: 2-0, Bulgaristan-İngiltere: 0-6, B Grubu: Ukrayna-Portekiz: 2-1, Litvan ya-Sırbistan: 1-2. Portekiz bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.