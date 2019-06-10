İzlanda Milli Takım kaptanı Gunnarsson'dan skandal açıklama

İzlanda Milli Takımı'nın oyuncularından Aron Gunnarsson, Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde yaşanan skandala ilişkin açıklamalarda bulundu

Daha önce Konya'da oyandıkları maçta benzer sorunları kendilerinin de yaşadığını söyleyen Aron Gunnarsson şöyle konuştu;

"AYNISI BİZE DE OLDU"

"Biz de geçmişte Konya'ya gitmiştik ve burada Türk Milli Takımı'nın yaşadığı gibi benzer sorunlar yaşadık. Neler hissettiklerini anlayabiliyorum. Türk Milli Takımı'nın havaalanında beklemesi yorucu bir şey bu ama kural kuraldır. Biz de Konya'ya geldiğimizde yetkilendirilmemiş bir havaalanıydı. Tabii bu durum iyi bir şey değil. Bence Türk oyuncular da maça iyi hazırlanacaktır"

"TÜRKİYE'Yİ YENECEĞİZ"

Galibiyet alacaklarına emin olduklarını söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Türkiye ile daha önce de oynadık şimdi çok oyuncu değişti, hoca değişti. Şimdi daha zor olacak. Fransa'yı yenip güven kazandılar. Zor olacak ama biz de kendimize güveniyoruz, kazanacağımıza eminim" ifadelerine yer verdi