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Spor

İzlanda-Türkiye maçı ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bu akşam oynanması planlanan İzlanda-Türkiye maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelenebilir. Konuyla ilgili açıklama yapan TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı 'Saha şu an don halinde. TSİ 17.00'de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51' ifadelerini kullandı. İşte detaylar....

14 Ekim 2024 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
İzlanda-Türkiye maçı ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Ancak bu mücadelenin ertelenme ihtimali bulunuyor.

"MİLLİ MAÇ %51 ERTELENECEK!"

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada "Saha şu an don halinde. TSİ 17.00'de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51" ifadelerini kullandı.

DON TEHLİKESİ VAR

İzlanda ile Türkiye maçının oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nın maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu. UEFA'nın pazar günü öğleden sonra İzlanda Futbol Federasyonu yetkilileri ve saha personeliyle görüşmelerde bulunduğu vurgulanırken, toplantı sırasında bir karar verilmediği ancak ertelemeyle ilgili bugün karar verileceği belirtildi.

Mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda zemin ısıtmamasının bulunmadığı ve don olaylarına karşı savunmasız kaldığı ifade edildi. Ayrıca zemini sıcak tutmak için çimlerin üzerine kumaş serildiği de aktarıldı.

SICAK GELİŞME: UEFA KARARI BEKLENİYOR

UEFA yetkilileri ve hakemler, İzlanda-Türkiye maçının oynanacağı sahanın zeminini bugün yeniden inceleyecek. Saat 17:00'de 'eşgüdüm toplantısı' yapılacak ve ardından maçın oynanıp oynanmayacağı ile ilgili karar verilecek.

ERTELENİRSE EN GEÇ SALI

UEFA'nın olası bir erteleme kararı alması durumunda ise mücadele en geç Salı günü oynanacak.

İzlanda Milli Takım Sorumlusu Jörundur Aki Sveinsson ise konuyla ilgili şu sözleri sarf etti;

"Maçın bugün oynanacağı gerçeğine dayanarak çalışıyoruz. O zaman duruma bakacağız ama bir sonraki duyuruya kadar bu akşam oynanacağını tahmin ediyoruz. Kontrol edemediğimiz bir şey hakkında çok fazla şey söylemek zor ama umarım bugün oynayabiliriz."

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