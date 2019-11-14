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İzlanda'da milli takımımızı havalimanında 3 saat bekleten İzlanda'ya insanlık dersi verdik!

Türkiye, milli takımımıza İzlanda’da çirkin muamele yapan İzlandalılara aynı şekilde cevap vermedi. Kafile, havalimanında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan otobüsle alandan ayrılıp otele gitti.

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Cumartesi günü Antalya’ya gelip kampa giren ve dün de buradan İstanbul’a gelen İzlanda kafilesi havaalanında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan otobüsle alandan ayrılıp oteline gitti.

İzlanda’daki maçta Türkiye’yi havaalanında 3 saat bekletmiş, Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzatılmıştı.

(Akşam)

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