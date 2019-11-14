İzlanda'da milli takımımızı havalimanında 3 saat bekleten İzlanda'ya insanlık dersi verdik!
Türkiye, milli takımımıza İzlanda’da çirkin muamele yapan İzlandalılara aynı şekilde cevap vermedi. Kafile, havalimanında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan otobüsle alandan ayrılıp otele gitti.
Cumartesi günü Antalya’ya gelip kampa giren ve dün de buradan İstanbul’a gelen İzlanda kafilesi havaalanında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan otobüsle alandan ayrılıp oteline gitti.
İzlanda’daki maçta Türkiye’yi havaalanında 3 saat bekletmiş, Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzatılmıştı.
(Akşam)
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