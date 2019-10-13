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İzlanda'nın tek ümidi Fransa galibiyetinde

İzlanda Teknik Direktörü Hamren, “Türkiye’ye yetişmek için Fransa’nın yardımını bekliyoruz. Pazartesi günü Fransa’nın Türkiye’yi yenmesini bekliyoruz” dedi.

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AKŞAM
 
EURO 2020 elemelerinde Fransa’ya 1-0 yenilen ve Türkiye’nin 6 puan gerisine düşen İzlanda’da Teknik Direktör Erik Hamren, maçın ardından konuştu. Fransa’ya karşı penaltıdan yedikleri golle yenilen Hamren, isyan ederken “Takımımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettik, penaltıdan yediğimiz golle yenildik. Bence penaltı değil! Oyuncularımla konuştum, onlar penaltı olduğunu söylüyor ama bana göre değil” dedi. Türkiye’nin gerisine düşmeleri hakkında da konuşan İsveçli teknik adam, “Türkiye’ye yetişmek için Fransa’nın yardımını bekliyoruz. Pazartesi günü Fransa’nın Türkiye’yi yenmesini umuyoruz. Bizim de kalan 3 maçımızı kazanmamız lazım” sözlerini kullandı.

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