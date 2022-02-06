İzmir derbisinde kazanan Altay

6 Şubat 2022 Pazar 21:10 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 21:12

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Göztepe, Altay'ı konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altay'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Deniz Kadah ve 49. dakikada Thaciano kaydetti.

Bu sonucun ardından Altay, 16 maç aradan sonra galibiyet aldı ve 21 puanla 19. sırada yer buldu. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe ise 27 puanla 15. sırada yer aldı.

Altay, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ise Hatayspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

16. dakikada sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafeden Angel'in kaleye göndermek istediği topu kaleci Lis son anda kurtardı.

18. dakikada Soner'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Di Santo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada kaleye uzak mesafede Altaylı oyunculardan topu kapan Berkan Emir'in attığı sert şutta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

38. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Kazımcan Karataş, Göztepe ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR uyarısıyla izlediği pozisyonun ardından penaltı kararı verdi.

42. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah, takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Altay 1-0 önde bitirdi

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Altay farkı 2'ye çıkardı. Soner'den kaptığı topla bir süre ilerleyen Thaciano, Kazımcan Karataş'la paslaştıktan sonra penaltı noktası yakınında tekrar meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-0.

88. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde Halil Akbunar ve Baku'nun kaleye gönderdiği şutlar sonrası top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Karşılaşma Altay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 88 Baku), Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Aytaç Kara), Berkan Emir (Dk. 72 Moubandje), Halil Akbunar, Di Santo (Dk. 64 Tijanic), Cherif Ndiaye

ALTAY: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya (Dk. 70 Poko), Kappel (Dk. 82 Bamba), Thaciano (Dk. 82 Thiam), Zeki Yıldırım, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Naderi), Rodriguez, Deniz Kadah (Dk. 86 Paixao)

GOLLER: Dk. 42 Deniz Kadah (Penaltıdan), Dk. 49 Thaciano (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 43 Özgür Özkaya, Dk. 86 Zeki Yıldırım, Dk. 90+4 Lis (Altay), Dk. 45+2 Obinna, Dk. 58 İlhan Şahin (Sportif direktör), Dk. 78 Arslanagic, Dk. 90+4 Atınç Nukan (Göztepe)