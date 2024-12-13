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Spor

İzmir derbisinde Russell kardeşler birbirlerine rakip olacak

Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında yarın Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka arasında oynanacak maçta Russell kardeşler birbirlerine rakip olacak.

AA13 Aralık 2024 Cuma 11:11 - Güncelleme:
İzmir derbisinde Russell kardeşler birbirlerine rakip olacak
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ENKA Spor Salonu'ndaki Aliağa Petkimspor-Karşıyaka maçı, yarın saat 18.00'de başlayacak.

Ligde 9 maçta 3 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor, son 4 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. 7 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Karşıyaka ise son 5 maçını kazandı.

Aliağa Petkimspor'da forma giyen 10 Şubat 1994 doğumlu DeWayne Russell, Karşıyaka'da mücadele eden kardeşi 6 Mayıs 1998 doğumlu Daron Russell'a rakip olacak.

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Manisa Basket'te oynayan Daron Russell'ın ağabeyi, Türkiye'de ilk kez forma giyiyor.

  • DeWayne Russell
  • Daron Russell
  • Aliağa Petkimspor
  • Karşıyaka

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