İzmir Valisi'nden Mehmet Çakır'a ziyaret

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe-Altay maçının tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylarda atılan işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Köşger, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine giderek, Çakır'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Yavuz Selim Köşger, burada Mehmet Çakır'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 27 Kasım'da Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan müsabakada Göztepe taraftarlarından Mehmet Çakır, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle yaralanmıştı.

Ambulansların sahaya girmesiyle oyun 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı köşe gönderiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmış, Özenç de yaralanmıştı. Çakır ve Özenç hastaneye kaldırılmış, olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada 20 kişi tutuklanmıştı.