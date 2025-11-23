İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

İzmir'de ''VAR'' maçı! 2 kırmızı kart iptal edildi

Süper Lig'de Göztepe ile Kocaelispor arasında oynanan mücadeleye VAR müdahaleleri damga vurdu. Hakem Ali Yılmaz'ın gösterdiği iki kırmızı kart, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

23 Kasım 2025 Pazar 15:37
İzmir'de ''VAR'' maçı! 2 kırmızı kart iptal edildi
Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'nin, sahasında Kocaelispor'u konuk ettiği maçta futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı.

Maçın 44. dakikasında Kocaelisporlu Balogh, Miroshi'ye yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Pozisyon VAR tarafından incelendikten sonra hakem kararını geri aldı ve oyun faulle devam etti.

İlk yarının uzatma bölümünde bu kez Göztepeli Miroshi, sert müdahale gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü. VAR'ın devreye girmesiyle ikinci kırmızı kart kararı da iptal edildi.

