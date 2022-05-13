İznik Gölü'nde yapılacak olan 4. Dünya Göçebe Oyunları için tanıtım toplantısı

Bursa'da 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın bilgilendirme toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Bakanlığın merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı da katıldı.

İznik Gölü'nün çevresinde yapılacak Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtımıyla başlayan toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Türkiye olarak ülkemizin spor çalışmalarında, spor turizminde geldiği noktada yeni bir milat olacak bu oyunlar. Hepimizi heyecanlandıran, hazırlıklarımızı her geçen gün artırdığımız, zamanı yaklaşan bir program. Bakanlık olarak tüm altyapımızı bu oyunlarda kullanacağız. En güçlü şekilde bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Geleneksel sporlar kısa bir sürede hem ülkemizde hem de uluslararası arenada büyük ilgi ve bilinç uyandırdı. Bu bilinçte de çok büyük emekleri olan, büyük özveri ortaya koyan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'dır." dedi.

Sporun hem ülkeler hem de milletler arası bir dayanışma unsuru olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Geleneksel sporlar bu vesileyle Türk dünyası açısından ortak bir mirastır. Dünya Göçebe Oyunları da bu çerçevede bize yüklenen en önemli emanetlerden birisi. Özellikle Kırgızistan'a bu anlamdaki öncülüğü ve özverileri için teşekkür ediyorum. Bunu sıradan bir faaliyet, spor çalışması olarak değil, aynı zamanda atalarımızın bize bir kutlu emaneti olarak görüyoruz. Bu emanete sahip çıkmayı da en öncelikli sorumluluk alanlarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Bursa'nın ev sahipliğinde oyunları en güzel şekilde yapacaklarını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bursa'nın tarihimizde yeri ve pek çok alandaki başkentlik misyonu hepimizin malumu. 2022 yılı Türk dünyası kültür başkenti olması da bu anlamda bir önem arz ediyor. Dünya Göçebe Oyunları, Türk spor kültürü açısından da ayrı bir önem taşıyor. Hep birlikte tüm paydaşlarımızla kurumsallaşma yolunda atacağımız adımlarla Dünya Göçebe Oyunları'nı dünya spor arenasında daha üst noktalara getirmek hedeflerimizden birisi. Sadece Türklerin değil aynı zamanda tüm göçebe halklarının tarihsel hafızalarını canlandırılması, önemli bir dönemece girilmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor."

Türkiye'de şu an geleneksel olarak 4 spor federasyonunun bulunduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, her geçen gün geleneksel sporlara ilginin de arttığını dile getirdi.

Dünya Göçebe Oyunları'nın aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı açısından da önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Spor dünyasının hayali olan yasa da çıktı. Spor hukukumuz adına da önemli bir başlangıç olacak. Bizlerin yolunu aydınlatma konusunda da önemli bir kılavuz olduğunu görüyoruz. Sahip olduğumuz altyapı ülkemizin her bir noktasında pek çok uluslararası spor organizasyonunu en başarılı şekilde gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. İnşallah 4. Dünya Göçebe Oyunlarında da bunu bir kez daha kanıtlayacağız Hazırlıklarla ilgili çalışmaları gördünüz, Bursa'mıza bu manada hem oyunlar için hem de sonrasında sürdürülebilir ve olağanüstü bir tesis alanı kazandırmış olacağız. Türkiye'miz ilk üçünün Kırgizistan'da başarıyla gerçekleşen bu organizasyonu en güzel şekilde ev sahipliği yapacak. Bu yıl yine özel bir organizasyona daha imza atacağız. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı Konya'da en güzel şekilde düzenleyeceğiz." diye konuştu.

BİLAL ERDOĞAN: "İZNİK'TE YAPILMASININ DA ÇOK CİDDİ ANLAMI VAR"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çok önemli bir gün yaşadıklarını vurgulayarak, "Dünya Göçebe Oyunları'yla bağlantılı 2015 yılında Bişkek'te konfederasyonumuzu kurarken Dünya Göçebe Oyunları'nın birincisi 2014'te yapılmıştı, 2016'daki ikincisinin düzenlemesine destek vermek başta olmak üzere, dünyada geleneksel sporları yükseltmek, yaygınlaştırmak, güçlendirmek için yola çıktık. 2016'da ikinci ve 2018'de üçüncü oyunların organizasyonunda Kırgızistan'daki ekibimizle çok ciddi çalışmalara imza attık, katkı sağladık. Bu bağlamda ilk 3 oyunu başarıyla gerçekleştiren Kırgızistan'a çok teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürü bugünkü adıyla Türk Devletler Teşkilatını oluşturan Türk dünyası devlet başkanlarının hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü onlar da bu projeye sahip çıkma iradesini gösterdiler ve bu oyunların 2014 yılından bu yana organize edilmesini desteklediler." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada geleneksel sporları en canlı yaşatan coğrafyanın Türk dünyası olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dünya göçebe oyunları her geçen sene daha çok ülke ve sporcu katılımıyla yapılmaya devam etti. Bu arada Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak da büyümeye devam ettik. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla 80'in üzerinde ülkedeki geleneksel spor kuruluşlarıyla ilişkiler kurduk. 13 ülkenin spor bakanlığıyla geleneksel sporların desteklenmesine yönelik deklarasyonlara imza attık. O ülkelerdeki kamu otoritesinin, spor bakanlıklarının geleneksel sporlara bir başlık açmasını ve destek olmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle oyunlara 2 yıl ara verildiğini de hatırlatan Erdoğan, "Oyunların İznik'te yapılmasının da çok ciddi anlamı var. İnanın İznik Gölü'nü tanıdıkça biz de millet olarak ülkemizin incisi olduğunu anlayacağız. Bu kadar derin tarihi geçmişi olmasına rağmen İznik'i biraz ihmal ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu Dünya Göçebe Oyunları İznik'in daha iyi tanınması ve dünya çapında hak ettiği şöhrete de kazanmasına da bir başlangıç olacaktır." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, göçebe kültürünün insanlığa yeniden huzur ve barış sunabilecek erdemlere sahip olduğunu belirterek, "Bu vesileyle 2 yıldır ara vermek durumunda kaldığımız İstanbul Etnospor Kültür Festivali'ni de 9-12 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceğimizi hatırlatmak isterim. Orada göçebe oyunlarının ve bütün geleneksel sporların tanıtımıyla ilgili çalışmalarımız olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

HAKAN KAZANCI OYUNLARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

4. Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı, oyunlar öncesi yapılan hazırlıklar konusunda bilgi verdi.

Kazancı, ilki 2014'te gerçekleşen oyunlara 19 ülkenin katıldığını hatırlatarak, "4. Dünya Göçebe Oyunları'na da inşallah 100'ün üzerinde ülke katılacak ve 3 binin üzerinde de sporcu olacak. Osmanlı'nın ilk başkentlerinden İznik'te gerçekleştirilecek oyunlar, geleneksel spor dallarında dünyada tek ve ilk olmak özelliğine sahip. Saha alanımız net olarak 473 bin metre kare. İnşaat artıklarıyla balçık ve bataklık kısım temizlendi. Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda dolgu ve düzenleme yapılarak zemin uygun hale getirildi. Sahaya 6 tane yol girişi var. Bütün işler çevreyi koruyarak yapıldı. Daha temiz hale getirmek birinci amacımız oldu. Yaklaşık 5 bin kapasiteli bir seyirci tribünümüz olacak." ifadelerini kullandı.



AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç de çok anlamlı bir organizasyona imza atacaklarını aktararak, 2 yıldır pandemi nedeniyle ertelenen oyunları yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev ise oyunların geçmişi hakkında bilgi vererek, Bursa'da gerçekleşecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın Türkiye'nin gücüyle tüm dünyaya duyurulacağını kaydetti.