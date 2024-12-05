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Spor

Ja Morant: Artık smaç basmamaya çalışıyorum

Memphis Grizzlies'ın başarılı oyuncusu Ja Morant, daha uzun süre sağlık kalmak ve sahalarda uzak kalmamak için daha az smaç bastığını söyledi.

5 Aralık 2024 Perşembe 15:18 - Güncelleme:
Ja Morant: Artık smaç basmamaya çalışıyorum
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Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, sezon boyunca sağlıklı kalmak adına artık smaç yapmaktan kaçınmaya çalıştığını itiraf etti.

Geçtiğimiz gece Dallas Mavericks'e karşı alınan 121-116'lık yenilgide 31 sayı kaydeden Morant, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Artık smaç basmamaya çalışıyorum. Yalan söylediğimi sanıyorsunuz ama çok ciddiyim. Bazen havadayken darbe alıyorum ve faul çalınmıyor. Bu da olması gerekenden daha uzun süre kadro dışı kalmama sebep oluyor. Bazen faul çalınabiliyor fakat yine de yere düşüyorum ve maçtan sonra o düşüşün etkilerini hissedebilyorsunuz. Bu yüzden artık seçerek smaç vuruyorum. Ama iki sayı iki sayıdır. İşi hallettiğim sürece tek önemli olan şey bu."

Morant ayrıca, karşılaşmadaki bir hızlı hücumda daha gösterişli bir smaç yerine iki elle daha güvenli bir smaç basması sonrası kendisini yuhalayan Mavericks taraftarlarına ise şu şekilde değindi:

"Buna razıyım. Yuhalamaya devam etsinler. Ben iki sayımı buldum. Smacımı da bastım. Görmek istedikleri smaç değildi belki ama sırf beni bu yüzden yuhalayacaklarsa, sorun değil."

Bu sezon oynadığı 12 maçta sadece dört smaç basan Morant, ilk dört sezonunda ortalama 52 smaç yapmıştı.

Grizzlies yıldızı geçtiğimiz ay Los Angeles Lakers'a karşı oynanan bir maçta alley-oop yapmaya çalışırken düşerek kalça ve pelvis sakatlıkları sebebiyle sekiz maç kaçırmıştı.

Morant bu sezon 22 sayı ve 8,6 asist ortalamaları kaydediyor.

  • Ja Morant
  • samaç

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