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Spor

Ja Morant, serinin ikinci maçını kaçırabilir

Memphis Grizzlies forması giyen Ja Morant, Los Angeles Lakers serisinin ilk maçında sakatlanmıştı. Yıldız oyuncunun ikinci maçta forma giymesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

17 Nisan 2023 Pazartesi 12:18 - Güncelleme:
Ja Morant, serinin ikinci maçını kaçırabilir
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Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı playoff serisinin 2. maçını kaçırabileceğini söyledi.

Grizzlies'in Lakers'a karşı 118-112 mağlup olduğu playoff ilk turu 1. maçında elinden sakatlanmış olan Morant, bir sonraki maçta forma giyme durumunun "risk altında" olduğunu belirtti.

ESPN'den Tim MacMahon, gelişmeyi "Ja Morant, 2. maçta oynama durumunun 'risk altında' olduğunu söylüyor. Sağ eliyle bir çift çorabı bile kavrayamayan ve morali oldukça bozuk olan Ja, 'Her şey üst üste geliyor sanki' şeklinde konuştu." ifadeleriyle aktardı.

Lakers karşısında Morant, sakatlanmadan önce 30 dakika forma giymiş ve 18 sayı ile 6 ribaund kaydetmişti.

  • ja morant
  • memphis grizzlies

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