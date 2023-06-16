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Spor

Ja Morant için 25 maçlık ceza

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'ın geçtiğimiz Mayıs ayında sosyal medyada silah göstermiş olması nedeniyle NBA'den 25 maçlık bir uzaklaştırma cezası aldığı bildirildi.

16 Haziran 2023 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Ja Morant için 25 maçlık ceza
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Başlangıçta Mart ayında Denver'daki bir striptiz kulübünde Instagram'dan düzenlediği canlı yayında silah gösterdikten sonra sekiz maç ceza almış olan Morant, bu cezayı geçtiğimiz ay bir başka canlı yayında aynı olayı tekrarlaması sonucu almış oldu.

Grizzlies, Morant'i Mayıs ayında yaşanan bu olay sebebiyle tüm takım faaliyetlerinden süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

NBA başkanı Adam Silver, bu ayın başlarında ligin olayla ilgili soruşturmasında pek çok bilgiyi ortaya çıkardığını, ancak cezayı Denver Nuggets ile Miami Heat arasındaki NBA Finalleri serisi bittikten sonra bildireceğini açıklamıştı.

Morant, saha dışı sorunları yaşadığı 2022-23 sezonunda Batı ikincisi Memphis ekibiyle 26.2 sayı, 5.9 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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