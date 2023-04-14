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Spor

Ja Morant'tan Joshua Holloway'e karşı dava!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, geçtiğimiz yaz arasında yaşadığı olaylar silsilesi sonrası kendisine dava açan Memphis'li Joshua Holloway'e karşı dava açtı.

14 Nisan 2023 Cuma 14:16 - Güncelleme:
Ja Morant'tan Joshua Holloway'e karşı dava!
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Morant'in, geçtiğimiz Temmuz ayında evinde oynanan bir basketbol maçında yaşanan kavga sonrası kendisine dava açan Holloway'e iftira, darp ve saldırı suçlamalarıyla karşı dava açtığı kaydedildi.

Çarşamba gecesi Shelby İlçe Çevre Mahkemesinde açılan davanın, 28 Mart'ta 18 yaşına girdikten sonra davası değiştirilen Holloway'i Morant'in itibarını zedelemek ve kendisini hem sözleşmesinde hem de olası

sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar kaybetme riskine sokmakla suçladığı belirtildi.

Morant'in bu karşı davada, Holloway'i ilk davasında polise yalan söylemekle ve ardından sonraki versiyonunda hikayesini değiştirmekle suçladığı söylendi.

Grizzlies yıldızı, geçtiğimiz gün kendisine bu karşı davayla ilgili sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Memphis yıldızı, bu sezon All-NBA takımına girdiği takdirde 38 milyon dolarlık bir bonus da kazanacağı beş yıllığı 193 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. NBA, 4 Mart'ta Denver'daki bir kulüpte ateşli silah gösterdiği için Morant'e "lige zararlı davranış" nedeniyle Mart ayında sekiz maç uzaklaştırma cezası vermişti.

  • ja morant
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