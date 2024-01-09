Ja Morant'tan Memphis Grizzlies'a kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant, sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
Grizzlies'ten yapılan açıklamada, sağ omzundan ameliyat edilmesine karar verilen Morant'ın sezonu kapattığı belirtildi. 24 yaşındaki oyun kurucunun, 2024-2025 sezonu öncesi tamamen iyileşmesinin beklendiği kaydedildi.
Elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldığı 25 maç men cezasını tamamlayan Morant, geçen ay parkelere geri dönmüştü.