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Spor

Ja Morant'tan Memphis Grizzlies'a kötü haber

NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'ta forma giyen all-star oyuncusu Ja Morant, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

AA9 Ocak 2024 Salı 09:52 - Güncelleme:
Ja Morant'tan Memphis Grizzlies'a kötü haber
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant, sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Grizzlies'ten yapılan açıklamada, sağ omzundan ameliyat edilmesine karar verilen Morant'ın sezonu kapattığı belirtildi. 24 yaşındaki oyun kurucunun, 2024-2025 sezonu öncesi tamamen iyileşmesinin beklendiği kaydedildi.

Elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldığı 25 maç men cezasını tamamlayan Morant, geçen ay parkelere geri dönmüştü.

  • ja morant
  • Memphis Grizzlies

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