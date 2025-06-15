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Spor

Jabari Parker, Fenerbahçe Beko'nun radarında

Kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Beko, Barcelona forması giyen 30 yaşındaki başarılı oyuncu Jabari Parker'ı gündemine aldı.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Jabari Parker, Fenerbahçe Beko'nun radarında
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Fenerbahçe Beko, Barcelona forması giyen Jabari Parker'ın durumunu yakından takip ediyor.

Barcelona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Parker, geçen sezon EuroLeague'de 33 maçta ortalama 10.3 sayı ve 3.9 ribaund, ACB Ligi'nde ise 28 maçta 11.5 sayı ve 3.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Ancak Barcelona, yabancı oyuncu kontenjanı ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle Parker'ın yüksek maaşını gözden geçirmeyi değerlendiriyor. Amerikalı forvetin kulüple geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe, Parker'ı, NBA'ye transfer olması beklenen Nigel Hayes-Davis'in yerine potansiyel bir hedef olarak değerlendiriyor.

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