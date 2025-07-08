Jack Grealish için bir devrin sonu! Manchester City defteri kapanıyor

Transfer piyasasında sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Manchester City, inişli çıkışlı performansı nedeniyle Jack Grealish'i satış listesine koydu. İngiliz basınına göre, 29 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu için kulüp yaklaşık 45 milyon avroluk bir bonservis belirledi. İtalya'dan AC Milan ve Juventus gibi kulüplerin bu fırsatı yakından takip ettiği belirtiliyor.

Geçen sezon beklentilerin gerisinde kalan Grealish, teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda yapmayı planladığı değişimin dışında kaldı. Guardiola'nın daha akıcı ve hızlı bir sistem kurgulamak istemesi, Grealish'in takımdaki geleceğini belirsiz hale getirdi.

İngiliz medyasında, kiralık formülünün de masada olduğu konuşulurken, kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak transfer dönemi ilerledikçe, Grealish'in yeni bir maceraya yelken açması an meselesi olabilir.