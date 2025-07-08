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Spor

Jack Grealish için bir devrin sonu! Manchester City defteri kapanıyor

İngiliz ekibi Manchester City, bu sezon beklentinin altında kalan 29 yaşındaki deneyimli futbolcu Jack Grealish'i satış listesine koydu. Pep Guardiola'nın gelecek planları arasında yer almayan oyuncu için İtalyan ekipleri takipte.

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 09:37 - Güncelleme:
Jack Grealish için bir devrin sonu! Manchester City defteri kapanıyor
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Transfer piyasasında sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Manchester City, inişli çıkışlı performansı nedeniyle Jack Grealish'i satış listesine koydu. İngiliz basınına göre, 29 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu için kulüp yaklaşık 45 milyon avroluk bir bonservis belirledi. İtalya'dan AC Milan ve Juventus gibi kulüplerin bu fırsatı yakından takip ettiği belirtiliyor.

Geçen sezon beklentilerin gerisinde kalan Grealish, teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda yapmayı planladığı değişimin dışında kaldı. Guardiola'nın daha akıcı ve hızlı bir sistem kurgulamak istemesi, Grealish'in takımdaki geleceğini belirsiz hale getirdi.

İngiliz medyasında, kiralık formülünün de masada olduğu konuşulurken, kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak transfer dönemi ilerledikçe, Grealish'in yeni bir maceraya yelken açması an meselesi olabilir.

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