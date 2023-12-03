İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2023 Pazartesi / 22 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9221
  • EURO
    31,4943
  • ALTIN
    1925.41
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jackson Muleka: Bu sonuç kazanç değil
Spor

Jackson Muleka: Bu sonuç kazanç değil

Beşiktaş'ın başarılı forveti Jackson Muleka, Ankaragücü ile oynanan karşılaşmayı değerlendirdi.

3 Aralık 2023 Pazar 22:40 - Güncelleme:
Jackson Muleka: Bu sonuç kazanç değil
ABONE OL

Beşiktaş'ın golcüsü Jackson Muleka, beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü maçının ardından açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi yorumlayan Muleka, "Bu sonucu bir kazanç olarak göremeyiz. İlk yarıda iyi oynayamadık. İkinci yarı her şeyi yapmaya çalıştık ama galibiyete yetmedi. Bir kazanç değil ama ikinci yarıda ortaya koyduklarımızın üzerine koymaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Jackson Muleka ayrıca, "Bize karşı oynayan savunmacılar çok motive oluyorlar. Bizim için bunu geliştirmenin tek yolu antrenmanlarda biticilik çalışmak. Antrenmanlarda daha iyi çalışarak bunun üstesinden gelmeliyiz." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.