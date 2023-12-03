Jackson Muleka: Bu sonuç kazanç değil

Beşiktaş'ın golcüsü Jackson Muleka, beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü maçının ardından açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi yorumlayan Muleka, "Bu sonucu bir kazanç olarak göremeyiz. İlk yarıda iyi oynayamadık. İkinci yarı her şeyi yapmaya çalıştık ama galibiyete yetmedi. Bir kazanç değil ama ikinci yarıda ortaya koyduklarımızın üzerine koymaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Jackson Muleka ayrıca, "Bize karşı oynayan savunmacılar çok motive oluyorlar. Bizim için bunu geliştirmenin tek yolu antrenmanlarda biticilik çalışmak. Antrenmanlarda daha iyi çalışarak bunun üstesinden gelmeliyiz." sözlerini sarf etti.