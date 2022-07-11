Jackson Muleka: Gönül rahatlığıyla Beşiktaş'ı seçtim

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, A Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Muleka'nın tüm sözleri...

"BAŞARIM TANRININ LÜTFU"

"Kasımpaşa'daki ilk anımdan itibaren kulüp bünyesindeki herkes, bana duydukları güveni çok yoğun bir şekilde hissettirdiler. Bunun başarımda etkisi var. Ben dindar bir insanın. Her şeyden önce bu tanrının bir lütfu. Onun yardımıyla bu başarıyı yakaladım."

"MAZEMBE'DEYKEN BEŞİKTAŞ İLGİLENMİŞ"

"Mazembe'deki dönemimde Beşiktaş'ın bana ilgisi olduğunu çok sonradan Mazembe yöneticilerinden öğrendim. Bunu öğrendiğimde Standard Liege'e imza atmıştım. Günün sonunda Türkiye ile bir şekilde uzun zamandır devam eden bir bağlantım vardı. Uzun süredir ilgim vardı. Nihayetinde buradayım."

"KONGO'YU TEMSİL ETMEK, TANRININ FIRSATI"

"Ben Kongo'da doğdum ve Kongo'yu temsil etmek bir ayrıcalık. Tanrı bana bir fırsat verdi ve ülkemi temsil ediyorum. Kongo'yu seçmeyen Kongolu oyuncular, Avrupa'da doğmuş olanlar. Onlar farklı tercihler yaptı. Ben kendimi tamamen Kongolu hissediyorum. Bunu bir görev olarak görüyorum."

"BEŞİKTAŞ OLUNCA HER ŞEY NET"

"Birçok kulübün ilgisi vardı. Beşiktaş masaya bir teklifle geldiğinde, kulübün tarihi ve hedefleri, hemen hemen her sezon Avrupa'da olmasıyla birlikte bunu etraflıca düşünmek gerekiyor. Beşiktaş devreye girdiği andan itibaren karar netleşiyor. Beşiktaş seviyesinde bir kulübe gelme kararı, kariyerim için çok önemliydi."

"GÖZÜM KAPALI BEŞİKTAŞ'I SEÇTİM"

"Kasımpaşa da son güne kadar ısrarcıydı. Kasımpaşa'ya çok büyük bir saygım var, kendileriyle iyi ilişkim var. Onlar bana kendi projelerini anlattı. Beşiktaş da anlattı. İki kulüp arasında bir tercih yapmam gerekiyordu. Gözüm kapalı bir şekilde, gönül rahatlığıyla Beşiktaş'ı seçtim."

"ÖZGÜVENİM YÜKSEKSE HER ŞEY OLUR"

"Benim için en önemlisi özgüven. Özgüvenim yüksekse takıma katkı verecek biriyim. Kasımpaşa'da böyleydi. Ben zaten doğal yetenekler anlamında bir hücumcuyum. Takımdaki yerimde değişiklikler olabilir. Hoca farklı yerlerde kullanmak isteyebilir. Hocanın elinde de farklı seçenekler var. Hoca 1 ya da 2 hücumcu seçebilir bazı maçlarda. Benim takımdaki yerimi kazanmak için hocamı ikna etmem ve ardından formayı tutmam gerekiyor."

"HER MAÇ GOL ATMALIYIM"

"Burada belirli bir sayı söyleyip kendimi sınırlandırmamalıyım. Oynadığım her maç gol atmalıyım. Beşiktaş taraftarları, bu kulüple yaşıyor. Bu kulübe tutkuyla bağlılar. Onları mutlu etmek için her maç iyi oynamak, gol atmak isterim."

"HOCAYLA GELMEDEN ÖNCE KONUŞTUM"

"Hocayla gelmeden önce ve sonra diyaloglarımız oldu. Büyük kulübe gelmeden önce teknik direktörle konuşursunuz. Hoca oyun sistemini, felsefesini, çalışma yöntemini, beklentilerini anlattı. Geçen sezon rakip olarak karşılaşmıştık. Benimle ilgili fikirlerini, çok istediğini söyledi. Karar vermemde büyük etkisi oldu. Şimdi yapmam gereken; hocamın güvenini karşılamak için hem antrenmanlarda hem maçlarda elimden gelenin en iyisini vermek."