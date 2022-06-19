Jackson Muleka için Beşiktaş'tan sürpriz teklif! Rakamı resmen duyurdular

Valerien Ismael yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden ve bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Jackson Muleka'ya teklifte bulunduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ, JACKSON MULEKA'YA TALİP OLDU

Belçika'dan La Meuse'nin haberine göre; siyah-beyazlıların, bonservisi Standart Liege'de olan ve geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için 3 milyon euro teklif ettiği aktarıldı.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Genç golcünün, kulübün kendisine karşı geçen sezonki tutumu nedeniyle kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği vurgulanırken, gelecek yıl kesin olarak Standart Liege'de kalmayacağı belirtildi.

RAKAM BELLİ OLDU

La Derniere Heure gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray'ın da Kongolu santrfor ile ilgilendiği hatırlatılırken, Standart Liege'nin Muleka için bonservis beklentisinin 4-5 milyon euro olduğu kaydedildi. Belçika temsilcisinin bonservisten gelecek ücretin yarısını Muleka'yı aldığı Mazembe'ye ödeyeceği için bu rakamların üzerinde durduğu ifade edildi.

JACKSON MULEKA'NIN KASIMPAŞA KARNESİ

Muleka, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla ligde çıktığı 14 maçta 12 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koymuştu.