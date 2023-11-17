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Spor

Jackson Muleka iddialara cevap verdi: Gördüklerinizin hiçbiri doğru değil

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Jackson Muleka'nın milli takımda kadro dışı bırakıldığı iddialarına cevap verdi.

17 Kasım 2023 Cuma 16:35 - Güncelleme:
Jackson Muleka iddialara cevap verdi: Gördüklerinizin hiçbiri doğru değil
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Beşiktaş'ta bu sezon yaz kampında iyi bir dönem geçiren ve son oynanan Başakşehir maçında da golünü atan Muleka, 2026 Kongo'dan davet alan Muleka, Moritanya ile oynanan maçın kadrosu açıklandığında büyük bir sürpriz yaşadı.

Teknik Direktör Sebastien Desabre, maç öncesi kamp yapılan otelde kadroyu açıkladı. Kadroda adını göremeyen Muleka'nın, maçın oynanacağı stadyuma gitmediği iddia edildi.

KADRO DIŞI İDDİASI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Muleka'nın Teknik Direktör Sebastien Desabre tarafından kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Ancak Muleka'dan bu yaşananlarla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

Jackson Muleka, Sudan ile oynanacak maç için milli takım kadrosundan çıkarıldığı yönündeki söylentileri yalanladı.

Beşiktaş'ın genç golcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gördüklerinizin hiçbiri doğru değil, bayrak ve takım her şeyden önce gelir" ifadelerini kullanarak kadro dışı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

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