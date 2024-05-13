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Spor

Jackson Muleka: Risk almak istemedim

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Jackson Muleka, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Alanyaspor maçından sonra görüşlerini aktardı.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 01:41 - Güncelleme:
Jackson Muleka: Risk almak istemedim
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Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu golcüsü Jackson Muleka, 1-1 biten Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Muleka, "Buraya kazanmak için gelmiştik. İlk yarıda zorlandık. Sonrasında kazanma gayreti ortaya koyduk. Öne de geçtik. Sonrasında rakibe yakalandık. Kaybetmektense 1 puanı çıkarmak da iyi." dedi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Kasığında yaşadığı ağrı hakkında konuşan golcü futbolcu, "Kasığımda ağrı hissettim. Doktorlarımız ile değerlendirme yapacağız. Risk almak istemedim. Önemli bir kupa finali var. Risk almamak için oyundan çıktım" ifadelerini kullandı.

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