Jackson Muleka Süper Lig'e dönüyor! Görüşmeler başladı

Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna marka bir golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Alexander Sörloth ile temaslarını sürdüren Kara Kartal, geçen sezon Kasımpaşa ile müthiş başarılara imza atan Jakson Muleka'nın peşinde.

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BEŞİKTAŞ JACKSON MULEKA İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı. Geride kalan sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'da oynayan Kongolu oyuncunun bonservisi Belçika ekibinde buluyor.

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STANDART LİEGE 3.5 MİLYON AVRO İSTİYOR

Standart Liege, Muleka'yı yeniden kiralamayı düşünmüyor. Belçika ekibi, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor. Belçika ekibi 2020 yılında Muleka için 2 milyon avro bonservis ücreti ödemişti. Miktarı fazla bulan Siyah-Beyazlılar, indirim yapılması halinde Muleka'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

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14 MAÇTA 12 GOL, 4 ASİST

Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performansı ile takımına önemli katkı sağladı. Genç yıldızın Standart Liege ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 12 kez Kongo Milli Takım forması giyen Jackson Muleka'nın 3 golü bulunuyor.