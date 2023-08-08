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Spor

Jackson Muleka'ya talip var

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, Kongolu golcü Jackson Muleka için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptı.

8 Ağustos 2023 Salı 15:33 - Güncelleme:
Jackson Muleka'ya talip var
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Transfer döneminin başında takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan ancak kampta ve hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği performansla Şenol Güneş'in gözüne giren Jackson Muleka'ya transfer teklifi geldi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Jackson Muleka için siyah-beyazlılara teklif yaptı.

4 MİLYON EURO

Metz, 23 yaşındaki Demotratik Kongolu santrfor için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptı. Fransız ekibi Metz'in satın alma opsiyonu olarak Beşiktaş'a 4 milyon euro'luk rakam teklif ettiği belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in şu an için Muleka'yı kadroda düşündüğü ve satılmasını istemediği ortaya çıktı.

32 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Jackson Muleka bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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