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Spor

Jacob Neestrup: Grabara'ya ceza vermeyeceğiz

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray ile oynanan maça damga vuran kalecileri Kamil Grabara'ya ceza vermeyeceklerini söyledi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 23:01 - Güncelleme:
Jacob Neestrup: Grabara'ya ceza vermeyeceğiz
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Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray maçındaki açıklamalarıyla gündem olan kalecileri Kamil Grabara ile ilgili konuştu.

Neestrup, Grabara'ya kulüp tarafından bir ceza verilmeyeceğini söyledi. Neestrup, açıklamasında, "Kulüp tarafından Kamil Grabara'ya ceza verilmeyeceğini söyleyebilirim. Basın toplantısına çıktı ve oldukça komik olduğunu düşündüğüm bir şaka yaptı. Sakin kalmalı ve rakip taraftarların uyguladığı baskıya boyun eğmeyeceğimizi söylemeliyiz. Burada bizim Danimarkalı ironimiz ve onun yaptığı şaka vardı." diye konuştu.

NELER YAŞANDI?

Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanan maç öncesinde basın toplantısında taraftarlar için gelen soru karşısında, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu açıklamanın ardından Galatasaraylı taraftarlar, Rams Park'ta oynanan maçta Polonyalı kaleciye ıslıklarla tepki gösterdi.

Kamil Grabara, maçın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

24 yaşındaki futbolcu, bu paylaşıma gelen tepkiler sonrası, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" diye değiştirdi.

DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Grabara'nın paylaşımları sonrası, "Kopenhag kalecisi Kamil Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz." açıklamasında bulundu.

  • kaleci
  • teknik direktör
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