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Spor

Jaden Philogene'nin yeni adresi Aston Villa

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City forması giyen Jaden Philogene, eski takımı Aston Villa'ya geri döndü.

19 Temmuz 2024 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Jaden Philogene'nin yeni adresi Aston Villa
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Hull City forması giyen ve Barcelona ile de adı geçen Jaden Philogene'nin yeni adresi resmen açıklandı.

Philogene'nin eski takımı Aston Villa, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Genç futbolcu, 2023 yılında Aston Villa'dan Hull City'ye 5.8 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Hull City'de 32 maçta süre bulan Philogene, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.

GERİ SATIN ALMA MADDESİ

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, geçtiğimiz günlerde Philogene için yaptığı açıklamada Aston Villa'nın genç oyuncu için geri satın alma maddesi olduğunu açıklamıştı.

Aston Villa'nın açıklamasında ise bu satın alma maddesine dair bir bilgi yer almadı.

HULL CITY'DEN VEDA

Hull City, Aston Villa'nın transferi açıklamasının ardından Philogene'ye veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Jaden'a kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çaba ve katkılar için teşekkür ediyor ve gelecek için başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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