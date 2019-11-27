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Jadon Sancho 100 milyon Sterlin

PREMİER Lig’de son dönemde istediği başarıları alamayan Manchester United’ın transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlandığı iddia edildi.

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STAR

PREMİER Lig’de son dönemde istediği başarıları alamayan Manchester United’ın transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlandığı iddia edildi. Telegraph gazetesi, Kırmızı Şeytanlar’ın Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen genç İngiliz yıldız Jadon Sancho için kesenin ağzını açtığını yazdı. Haberde ManU’nun İngiltere’nin altın çocuğu olarak nitelendirilen 19 yaşındaki Sacho için gözden çıkardığı rakamın 100 milyon Sterlin (743 milyon TL) olduğu kaydedildi. Sancho, 2017’de M.City’den gittiği Dortmund’da 72 maçta 19 gol atıp, 32 asiste imza koydu.

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