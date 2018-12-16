Jahovic: Şeytanın bacağını kırdım

Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle şeytanın bacağını kırdığını söyledi.

Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Jahovic, "Çok zor bir maçtı. Kasımpaşa iyi bir takım, onlara karşı baya bir mücadele sergiledik. Fiziksel olarak çok yorulduk ama oyunda geriye düşsek bile takım olarak ortaya çok iyi bir karakter koyduk ve maçı haklı bir şekilde galip bitirmeyi başardık. Emeği geçen bütün takım arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Hocalarımız hafta boyunca bizi analizlerle bu önemli maça hazırladılar. Gerçekten çok mutluyuz, çok efor sarf ettik. Ancak emeğimizin sahadaki mücadelemizin karşılığını aldık" dedi.

"ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIM"

Son haftalarda birçok gol pozisyonuna girdiğini ancak değerlendiremediğini belirten Jahovic, Kasımpaşa maçında bu şanssızlığını kırdığını söyledi. Jahovic, "Son üç haftada yakalamış olduğum birçok pozisyon vardı ama maalesef bunları iyi bir şekilde değerlendiremiyordum. Bu maçta şeytanın bacağını kırdım ve iki gol attım. Bunda en büyük pay sahibi bence takım arkadaşlarım, onlara yürekten teşekkür ediyorum. Kendi adıma da harika bir maçtı. Bu önemli galibiyete iki golle katkıda bulunduğum için ayrıca mutlu hissediyorum. Hafta içinde iyi dinlenip ve çok çalışarak sezonun ilk yarısını daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz" diye konuştu. (DHA)