Jailson bir an önce taraftarlarının karşısına çıkmayı istiyor

DERBİ KAHRAMANI

■ UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki 5. maçında Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de maç kadrosu şekillenmeye başladı. G.Saray derbisi sonrası PFDK’dan 8 maç ceza alan Jailson 2 maç ara sonrası formasına kavuşuyor. Derbinin kahramanı olarak görülen ve taraftarın en sevdiği isimler arasına girmeyi başaran Brezilyalı orta saha oyuncusunun Kadıköy’de, seyirci önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığı bildirildi.

TARAFTAR GİBİ OLDUM

■ SARI-Lacivertli taraftarlar 23 yaşındaki futbolcu için özel pankartlar hazırlıyor. Yoğun sevgi gösterileri altında maça çıkacak olan sambacı, “Kariyerimin en iyi ve anlamlı golünü G.Saray deplasmanında attım. Bana gerçek F.Bahçeli olduğu söylediler. Bu harika bir duygu… Lig maçlarını tribünden izlerken kendimi taraftar gibi hissediyorum. Dinamo Zagreb maçında formama kavuşacağım için çok mutluyum. Bu kulübe uzun yıllar hizmet etmek istiyorum” dedi.

(Gunes)