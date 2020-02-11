'Jailson bu kadar hata yaparken oynat beni hocam'

Milliyet 11.02.2020 11:17 - Güncelleme: 11.02.2020 11:17

Fenerbahçe'de defans hattındaki kurgu en fazla konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor. Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı ve Zanka'nın ayrılmasıyla defans hattında yoluna Jailson-Serdar Aziz ile ilerleyen Ersun Yanal'a ilginç bir talep de geldi. Transferinden bu yana fiziksel anlamda toparlanmaya çalışan Adil Rami, hocasından forma talebinde bulundu.

Fransız stoper, Antalya kampının ve yaptığı çalışmaların kendisine çok iyi geldiğini belirterek, durumunu aktardı. Sezonun ilk yarısında hazır olmadığını ve hatalar yaptığını kabul eden Rami, "İlk yarı maçlarında bir geçiş dönemindeydim. Fiziksel olarak da form olarak da eksiklerim vardı, hatalarımı biliyorum. Ancak şu anda kendimi iyi hissediyorum. Antalya kampı, özel çalışmalarım ve antrenmanlarım iyi gidiyor. Her zaman oynamaya hazırım. Ligde de artık süre almak istiyorum. Fiziksel olarak toparlandığıma inanıyorum. Fenerbahçe'de iyi bir şans bulmak çok önemli benim açımdan" ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alan 32 yaşındaki savunmacı, çok az da olsa milli takımla EURO 2020'ye gitme konusunda bir fırsat aradığını da paylaştı. Marsilya'dan sonra zor günlerden geçtiğini kaydeden yıldız futbolcu, artık hayatında ve kariyerinde yeniden çıkış yapmak istediğini savundu. Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın da çok yakından tanıdığı deneyimli yıldız, iyi olması halinde en azından geniş kadroda kendine yer bulma şansının geleceğine inanıyor.

TECRÜBESİ ÇOK YÜKSEK

Rami, kariyeri boyunca Lille, Marsilya, Sevilla, Valencia ve Milan gibi kulüplerin formasını giydi. Lille ile lig ve kupayı kazanan Fransız, Sevilla ile Avrupa Ligi, Marsilya ile de Avrupa Ligi finali oynadı. Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası Şampiyonluğu'nda yer alan Rami, Fenerbahçe döneminin kariyeri için bir kırılma anı oluşturacağını düşünüyor.