Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Jailson: Cocu oyuncudan anlayan bir teknik direktör

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson Marques Siqueira, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Phillip Cocu'nun çok büyük bir antrenör olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FBTV'ye açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu Jailson Marques Siqueira, Hollandalı teknik adamın PSV Eindhoven'da büyük işler başardığını belirtti.

Cocu'nun, Fenerbahçe'ye geçmişteki başarılarını tekrarlamak için geldiğini vurgulayan Jailson, şöyle konuştu:

"Cocu, kesinlikle çok büyük antrenör. Takımda çok fazla yeni oyuncu var. Kendi oyun sistemini oyunculara aşılamaya çalışıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Zamanla istediği oyun sistemini oturtacak ve istediğimiz sonuçları alacağız. Kendisi, oyuncudan anlayan bir teknik direktör. Oyuncuların her biriyle tek tek çok ilgileniyor, destek veriyor. Özellikle genç oyuncularla çok yakından ilgileniyor. Kariyerim için çok önemli bir adım. Çok mutluyum. Umarım birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz."

Takımda çok fazla yeni gelen futbolcu olduğunu dile getiren Brezilyalı oyuncu, "Maçların sayısının artmasıyla galibiyet serisine başlayacağız. Taraftarlarımıza tekrar mutluluk vereceğimizi düşünüyoruz. Bütün büyük kulüplerde bu tür sonuçların baskısı olur. Biz de oyuncular olarak kötü bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"UEFA Avrupa Ligi'ne çok iyi başlayamadık"

Fenerbahçe taraftarının kendilerini çok iyi sahiplendiğini ve büyük bir destek verdiğini de anlatan Jailson, şöyle devam etti:

"Şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı önümüzdeki maçın önemini kesinlikle biliyoruz. 3 puan almamız gereken bir maç. Konsantre bir şekilde bu maça hazırlanıyoruz. Deplasmanda alacağımız bir galibiyetin takıma öz güven kazandıracağını biliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ne çok iyi başlayamadık. İkinci maçta aldığımız galibiyetle gücümüzü gösterdik. Önümüzdeki maç çok önemli. 3 puan almamız gereken bir karşılaşma. Çok zor bir turnuva. Gruptan çıkmayı başarırsak maç maç önümüze bakacağız."

Spor Toto Süper Lig'in çok rekabetçi bir lig olduğunu ve burada zayıf takım bulunmadığını aktaran Jailson, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe olduğu yeri hak etmiyor. Bizim de daha çok çalışarak Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'de de hedefim kupa kazanıp tarihe geçmek. Büyük kupalar için savaşmaya devam edeceğimizi göstereceğiz. Fenerbahçe taraftarına hak ettiği mutluluğu geri vereceğiz. Tabelanın üst sıralarında yarışmaya devam edeceğiz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çekicinin iş kazası kamerada

Çekicinin iş kazası kamerada

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Facebook'a siber saldırı: 30 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA