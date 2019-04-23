Jailson, Ersun Yanal'a isyan etti

İdmanlardaki formuyla göz dolduran ancak yedeklikten kurtulamayan genç sambacı, bu konudaki rahatsızlığını Yanal'a da iletti.

Neden forma şansı bulamadığını sorgulayan Jailson, hocasıyla özel bir görüşme yaparak kendisine fırsat verilmesini talep etti.

Gözdesi Tolgay Arslan

Bu sezon Slimania, Benzia, Frey, Reyes, Ayew şoklarını yaşayan Fenerbahçe'ye son darbe Tolgay Arslan'dan geldi.

Devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Tolgay'a Ersun Yanal inatla sabrediyor ama sarı-lacivertli camianın sabrı taştı. Taraftarlar, ne hücumda ne savunmada bekleneni veremeyen Tolgay'ın kızağa çekilmesini istiyor.

(Türkiye)