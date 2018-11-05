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Jailson: Hatalıyım, özür diliyorum

Fenerbahçeli Jailson, Galatasaray derbisinde Belhanda’ya vurmasının yanlış olduğunu vurgularken, “Yapmamam gerekiyordu, taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum” diye konuştu.

  • StarSpor
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DERBİDE Galatasaraylı Belhanda’ya tokat atarak, olayların fitilini ateşleyen Jailson özür diledi. Yaptığının yanlış olduğunu kabul eden Fenerbahçeli futbolcu, “Kırmızı kart gördüğüm için çok üzgünüm, daha soğukkanlı davranmalıydım. Ne olursa olsun o hareketi yapmamalıydım. Camiadan özür dilerim” dedi. Attığı gol nedeniyle ise büyük bir sevinç yaşadığının altını çizen Sambacı şunları söyledi: “F.Bahçe’ye geldiğimde hem takımdan ayrılan Josef hem de takım arkadaşlarımdan G.Saray derbisiyle ilgili bu sözü duyuyordum. Derbide attığım golle gerçek Fenerbahçeli oldum. Kariyerimin en önemli gollerinden biri diyebilirim. Tarifsiz bir mutluluk yaşadım.”

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