Jailson: Josef de Souza daha fizikli ve güçlü bir oyuncu

Brezilyalı orta saha, sürekli olarak karşılaştırıldığı Josef de Souza konusundaki yorumlara açıklık getirdi, “Aramızda oyun karakteri anlamında da fark var. O biraz daha fiziği ve gücü ile oynuyordu. Ben biraz daha hızlıyım. Dolayısıyla farklıyız” dedi.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Milliyet’e konuştu. Yıldız isim, Galatasaray derbisi sonrası aldığı ceza ve Josef de Souza kıyaslamalarıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Galatasaray derbisinde rakibi Younes Belhanda’ya attığı tokat sonrası 8 maç ceza alan 24 yaşındaki futbolcu, lig maçlarında takımından uzak kalmış durumda.

Avrupa Ligi’ndeki Dinamo Zagreb maçıyla tekrar formasına kavuşan Jailson, ligde forma giymek için bir süre daha beklemek zorunda.

Maçın ardından bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Brezilyalı yıldız, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirtti, “Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Benim için zor bir durum. Bu süre içinde kafamı toparlayıp, vaktimin gelmesini bekleyeceğim” dedi.

‘Daha hızlıyım’

Genç oyuncu kendisinden önce vatandaşı Josef de Souza’nın aynı bölgede başarıyla oynadığını hatırlattığımızda ise “Josef de Souza kendini ispat etmiş çok iyi bir oyuncu. Biz aynı oyuncular değiliz. Kariyerimi henüz inşa etmeye çalışıyorum. Aramızda oyun karakteri anlamında de fark var. O biraz daha fiziği ve gücü ile oynuyordu. Ben biraz daha hızlıyım. Dolayısıyla farklıyız. Ben de burada taraftarı mutlu etmek için uğraşıyorum” yorumunu yaptı.

Jailson son olarak Dinamo Zagreb maçıyla alakalı da “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu nedenle sakinliğimizi korumamız gerektiğini biliyorduk. Bunu da başardık ve üst tura çıktık” ifadelerini kullandı.

(Skorer)